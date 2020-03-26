На Орловщине карантин по коронавирусу внес коррективы в работы всех ведомств и учреждений

Губернатор рекомендовал работодателям перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет. Но не стоит забывать о мерах предосторожности, которых необходимо придерживаться каждому. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют как можно чаще мыть руки и обязательно с мылом, чистить и дезинфицировать поверхности. Необходимо отменить поездки по стране и тем более за рубеж. Если вдруг почувствуете недомогание – обязательно обратитесь к врачу.



Получить подробную консультацию о симптомах и мерах защиты можно по телефонам горячей линии Роспотребнадзора: (4862) 44-23-05; 43-53-25; 42-91-82.





Мария Семак

26 марта 2020 года



