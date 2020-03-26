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Победитель конкурса на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» станет известен в начале апреля
Открытый Всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс был объявлен в декабре 2019 года. На протяжении всего периода все желающие могли познакомиться с представленными проектами и оставить свои комментарии. Сбор мнений проводился также в формате социологических опросов по телефону, в группах в социальных сетях.
Почти все члены Конкурсной комиссии отметили, что тройка лучших, по мнению орловцев, проектов совпала с мнением самих экспертов, что бывает не часто. Победитель-проект станет известен в начале апреля, Ы
информационный портал Орловской области.
Информация о конкурсных предложениях, ходе проведения конкурсного отбора и соответствующая документация размещены на официальном сайте
Конкурса.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро
26 марта 2020 года