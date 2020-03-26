Победитель конкурса на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» станет известен в начале апреля

Открытый Всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс был объявлен в декабре 2019 года. На протяжении всего периода все желающие могли познакомиться с представленными проектами и оставить свои комментарии. Сбор мнений проводился также в формате социологических опросов по телефону, в группах в социальных сетях. Почти все члены Конкурсной комиссии отметили, что тройка лучших, по мнению орловцев, проектов совпала с мнением самих экспертов, что бывает не часто. Победитель-проект станет известен в начале апреля, Ы информационный портал Орловской области. Информация о конкурсных предложениях, ходе проведения конкурсного отбора и соответствующая документация размещены на официальном сайте Конкурса. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



