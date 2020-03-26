В администрации Орла создана горячая линия по обращениям граждан

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В администрации Орла создана горячая линия по обращениям гражданОна будет работать ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Как сообщает сайт городской администрации, горожане могут позвонить на горячую линию по следующим номерам телефонов:
В администрацию Орла – 42-11-02;
В администрацию Железнодорожного района – 55-05-64;
В администрацию Заводского района – 71-73-17;
В администрацию Северного района – 47-38-90;
В администрацию Советского района – 43-18-19.
Орловское Информбюро
26 марта 2020 года