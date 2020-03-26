В администрации Орла создана горячая линия по обращениям граждан

Она будет работать ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Как сообщает сайт городской администрации, горожане могут позвонить на горячую линию по следующим номерам телефонов:

В администрацию Орла – 42-11-02;

В администрацию Железнодорожного района – 55-05-64;

В администрацию Заводского района – 71-73-17;

В администрацию Северного района – 47-38-90;

В администрацию Советского района – 43-18-19.