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COVID-19: Управление орловского Роспотребнадзора сообщает о временном ограничении личного приема граждан

Обратиться в ведомство можно по телефонам, через сайт, а также – по почте.


Обращения граждан в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области принимаются:
 
- посредством почтовой связи по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а;
 
- через обращение на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области: http://57.rospotrebnadzor.ru/ (раздел «Прием обращений граждан»). При подаче документов на оказание государственных услуг рекомендуем пользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.
 
В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области Вы можете обратиться и задать вопросы по телефонам горячей линии:
 
по вопросам защиты прав потребителей по телефону:
 
 8 (4862) 41-52-52, 41-62-67, 42-29-67;
 
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия:
 
 8 (4862) 41-25-51 и 8 800 100 5969;
 
по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)
 
8 (4862) 42-91-82.



Орловское Информбюро
26 марта 2020 года
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