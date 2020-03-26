COVID-19: Управление орловского Роспотребнадзора сообщает о временном ограничении личного приема граждан

Обратиться в ведомство можно по телефонам, через сайт, а также – по почте.

Обращения граждан в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области принимаются:

- посредством почтовой связи по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а;

- через обращение на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области: http://57.rospotrebnadzor.ru/ (раздел «Прием обращений граждан»). При подаче документов на оказание государственных услуг рекомендуем пользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области Вы можете обратиться и задать вопросы по телефонам горячей линии:

по вопросам защиты прав потребителей по телефону:

8 (4862) 41-52-52, 41-62-67, 42-29-67;

по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия:

8 (4862) 41-25-51 и 8 800 100 5969;

по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)

8 (4862) 42-91-82.