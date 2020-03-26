COVID-19: Управление орловского Роспотребнадзора сообщает о временном ограничении личного приема граждан

|
COVID-19: Управление орловского Роспотребнадзора сообщает о временном ограничении личного приема гражданОбратиться в ведомство можно по телефонам, через сайт, а также – по почте.
Обращения граждан в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области принимаются:
- посредством почтовой связи по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а;
- через обращение на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области: http://57.rospotrebnadzor.ru/ (раздел «Прием обращений граждан»). При подаче документов на оказание государственных услуг рекомендуем пользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.
В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области Вы можете обратиться и задать вопросы по телефонам горячей линии:
по вопросам защиты прав потребителей по телефону:
8 (4862) 41-52-52, 41-62-67, 42-29-67;
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия:
8 (4862) 41-25-51 и 8 800 100 5969;
по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)
8 (4862) 42-91-82.
Орловское Информбюро
26 марта 2020 года