В регионе создан Тelegram-канал «Коронавирус. Информация оперативного штаба Орловской области»

В нём публикуются актуальные данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции. Подписаться можно по ссылке t.me/orel_official.



Кроме того, официальная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе размещается на Портале Орловской области в разделе «Коронавирусная инфекция (COVID-19)» и в сообществе «Орловская область» в социальной сети ВКонтакте.



Отметим, что по состоянию на 26 марта в Орловской области выявлено 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, изолировано на карантин 17 человек. Под наблюдением находятся 484 человека, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



