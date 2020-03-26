Сотрудники ЗАГСа просят орловцев при возможности отложить свой визит к ним При этом заявления они принимают в штатном режиме.





Управление ЗАГСа по Орловской области продолжает работать, но - с изменениями в графике. С сегодняшнего дня прием будет осуществляться с 9 утра до 13 часов. Однако, как нам пояснили, это временно. Когда ситуация стабилизируется, график работы станет прежним. Если же есть срочная необходимость, то можно воспользоваться интернет ресурсом. Любое заявление в ЗАГС можно подать через портал Госуслуг. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 46-41-09 и 76-28-43.





Анна Вайсергисер

26 марта 2020 года



