COVID-19: Дополнительных ограничительных мер в Орловской области пока приниматься не будет Об этом заявил губернатор на встрече с крупнейшими работодателями области. Места массового скопления людей, такие как торговые центры, продолжат свою работу в штатном режиме. При условии, что там будут соблюдаться все меры профилактики распространения коронавируса. Те же требования предъявлены и ко всем предприятиям.





Как сообщает портал Орловской области, 496 человек сейчас находятся в изоляции, симптомы есть у 11 - они на больничном карантине, и лишь у 2 жителей региона заболевание коронавирусом подтвердилось. Таковы официальные цифры на сегодняшний день. Учитывая их, можно сделать вывод, что в регионе ситуация спокойная. Именно поэтому новых ограничительных мер пока не будет.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я, со своей стороны, готов предпринять все шаги, для того чтобы не вводить дополнительные ограничительные мероприятия для мест массового скопления людей - торговые центры, спортзалы, все услуги. Но при одном условии - если мы вместе договоримся, что будет обеспечен термоконтроль на входе, адекватные санитарно-эпидемиологические условия для работы сотрудников, чтобы мы в минимальном наборе обеспечивали безопасность людей».

При этом губернатор настоятельно рекомендовал работодателям перевести на удалёнку всех сотрудников старше 60-ти лет. Именно они первыми стоят в группе риска заражения коронавирусом. Также было отмечено, что в связи с угрозой эпидемии и закрытию государственной границы власти пойдут навстречу трудовым мигрантам.



Наталия Балашова, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: «Иностранцам, которые на сегодняшний день здесь работают, несмотря на то, что у них заканчивается срок пребывания или разрешительные документы, принято решение о продлении без выезда за пределы России таких разрешительных документов с целью непрерывности производства, где используется труд иностранных работников».

Власти региона просят быть ответственными и тех, кто сейчас находится на самоизоляции. Таких сегодня около 350 человек. Как они соблюдают карантинный режим, специалисты областного Роспотребнадзора вместе с полицейскими недавно проверили в ходе специального рейда. Из 66 человек дома не оказалось только одного.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Сотрудники полиции напоминают об ответственности, предусмотренной статьями 19.4, 19.5 КоАП РФ, а также по статье 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Кроме того было принято решение об открытии в Орле 6 апреля центра тестирования, где любой желающий сможет бесплатно провериться на коронавирус.





Антон Киселёв

26 марта 2020 года



