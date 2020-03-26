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На улице Ленина в Орле открылась выставка «Незримый фронт»

Она посвящена работе орловских чекистов в годы Великой Отечественной войны.


В годы войны народный комиссариат внутренних дел объединял и госбезопасность и милицию. Сотрудники ведомства вели активную подпольную работу. Но информация о ней долгие годы была засекречена. Теперь орловцы могут узнать о работе истребительных и партизанских отрядов, разведывательных и диверсионных групп и подполья. Здесь представлены документы, а также портреты героев. 
 
Автор выставки - краевед Геннадий Афанасьев. Историей спецслужбы, в том числе госбезопасности, он занимается уже больше 15 лет - собирал информацию, создавал музеи и выставки. Это экспозиция - очередной его труд. Экскурсоводом выступил почетный сотрудник госбезопасности Юрий Балакин. Некоторых из героев выставки он знал лично.
 
На открытии выставки было не много людей, в основном ветераны службы безопасности. Впрочем, не было задачи сделать открытие масштабным - из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
 
Выставка находится в открытом доступе. На улице Ленина стенды будут находиться до 1 мая, затем экспозиция переместится на бульвар Победы.



Татьяна Тимохина
26 марта 2020 года
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