Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Дополнительных ограничительных мер в Орловской области пока приниматься не будет. Но есть условия?



- Орловский ЗАГС продолжает прием документов. Но по измененному графику.



- Еще один шаг навстречу культурному общению водителей и пассажиров – видеонаблюдение.



- Об истребительных и партизанских отрядах, о подполье и диверсантах - в фотографиях и документах. Мы побывали на выставке под открытым небом.



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Вести-Орёл

26 марта 2020 года



