В Орловской области отмечается снижение смертности от отравления наркотическими веществами

Сократилось число употребляющих наркотики несовершеннолетних, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сегодня члены областной антинаркотической комиссии проанализировали ситуацию в регионе. Она складывалась из множества социальных, правовых и экономических факторов, которые были включены в критерии мониторинга. В качестве положительной тенденции члены комиссии отметили снижение числа наркотических отравлений.



Вадим Соколов, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Наркоситуация в регионе находится под контролем, и сегодня ее можно охарактеризовать как напряженно стабильную. За последние два года, хоть и незначительно, но увеличивается количество наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете. Также увеличилось число лиц, на которых судом возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию».





Иван Суверин

26 марта 2020 года



