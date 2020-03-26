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В Орле с марта в салонах автобусов должны быть установлены видеорегистраторы

Все ли городские маршрутные такси их уже установили? Как к нововведениям относятся жители Орла?


Наличие видеорегистратора в салоне маршрутного автобуса прописано в конкурсной документации. Перевозчики контракт подписали еще в конце 2019 и обязаны его соблюдать. В мэрии Орла уверены: это повысит дисциплину водителей и уменьшит количество конфликтных ситуаций.
Дмитрий Паничкин, замначальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации г. Орла: «В настоящее время основная часть автобусов уже оборудована камерами видеонаблюдения. Администрация города при проведении выездных мероприятий по контролю за работой перевозчиков постоянно обращает внимание на оборудование автобусов данными системами. В случае их отсутствия в отношении перевозчика-нарушителя выписываются официальные претензии».

С момента нововведения прошло меньше двух недель, но первые изменения пассажиры уже заметили. Отмечают, что водители стали вести себя намного «культурнее».

Кстати, записываться будет не только видео, но и звук. Записи будут храниться в течение 30 дней. И в случае необходимости при разборах конфликтных ситуаций станут главными свидетелями.


Юлия Опанасюк
26 марта 2020 года
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