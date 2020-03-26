Орловец померил куртку в магазине и вышел, не расплатившись Совершить кражу помешали росгвардейцы.





В одном из торговых центров Заводского района Орла посетитель надел на себя куртку и, выйдя из примерочной, покинул магазин. Выполнить требование продавцов остановиться и вернуть дорогостоящее изделие отказался. Прибывшие силовики задержали данного гражданина.



Как оказалось, ранее 37-летний орловец был неоднократно замечен в совершении различных правонарушений. Для проведения разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



