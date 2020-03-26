Налоговые инспекции Орловской области временно приостановили прием налогоплательщиков в субботние дни

С 28 марта в налоговых инспекциях Орловской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения безопасности граждан временно приостановлен прием налогоплательщиков в рабочие субботы. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.



С понедельника по пятницу налоговые органы региона работают в штатном режиме. Однако УФНС России по Орловской области рекомендует гражданам и представителям бизнеса соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и сократить количество посещений операционных залов налоговых инспекций, перейдя на дистанционное получение услуг.



Обратиться в налоговый орган для решения вопросов налогоплательщики могут в электронном виде через Интернет-сервисы ФНС России, почтовым отправлением или по федеральному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Организации и индивидуальные предприниматели также имеют возможность взаимодействовать с налоговыми инспекциями по телекоммуникационным каналам связи.



Пресс-служба

УФНС России по Орловской области

тел.: 47-19-62, email:57nalog@mail.ru





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



