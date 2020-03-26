Орловские предприятия могут воспользоваться государственной поддержкой Фонда развития промышленности РФ Фонд развития промышленности РФ в кратчайшие сроки разработал новую программу поддержки предприятий «Противовирусные проекты».





Программа нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.



Рассмотрение проектов проводится в ускоренном режиме. Для получения займа по данной программе софинансирование со стороны заявителя не требуется. Предприятия смогут использовать льготный заем на приобретение необходимого оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также критически важной готовой зарубежной продукции, сообщает информационный портал Орловской области.



Предприятия, желающие воспользоваться государственной поддержкой ФРП, могут получить более подробную информацию о порядке, сроках и условиях её получения по телефону: (4862) 544-629, на сайте: www.frpoo.ru и по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70 (офис 201).





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



