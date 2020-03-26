Орловских автомобилистов проверили на умение правильно парковаться Сегодня Госавтоинспекция региона проводит специализированный рейд по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.





Под пристальным контролем сотрудников Госавтоинспекции - места массового притяжения орловских автомобилистов, в их числе - объекты торговли и медицины. Особое внимание - парковочным местам, отведенным для инвалидов. По наблюдениям инспекторов, лишь малая доля правонарушений совершается автомобилистами по рассеянности.



Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Сотрудники ГИБДД работают в местах массовых нарушений правил остановки и стоянки. Одним из таковых является улица 3-я Курская в районе рынка, где чаще всего нарушения касаются остановки и стоянки в зоне действия знака 3.27, а также ближе пяти метров до пешеходного перехода. Штраф за такие нарушения составляет 1500 рублей».





Иван Суверин

26 марта 2020 года



