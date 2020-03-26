Наказы избирателей - в приоритете

Проблемы сельской школы, дома культуры или спортивной площадки берутся сразу «на карандаш». Депутатский фонд расписан на год вперед, хватает далеко не на все наказы, тогда в ход идут собственные средства. Как выполняются эти наказы в Урицком районе - узнала Оксана Гранн.





Оксана Гранн

26 марта 2020 года



