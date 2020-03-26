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Поддержка орловского бизнеса в условиях COVID-19

Фонд развития промышленности страны разработал «Противовирусные проекты» - эта новая программа поддержки предприятий. Чтобы помочь среднему и малому бизнесу пережить сложные времена, уже определены первые виды помощи. Касаются они налогообложения и получения льготных кредитов.


Так, в некоторых орловских компаниях офисные сотрудники работают на удалёнке, производственники и техслужбы - в привычном режиме, с той лишь разницей, что на входе ждет контроль тепловизором. Признаки недомогания - уважительный повод остаться дома.

В ресторанном бизнесе отметили проблему нехватки дезинфицирующих средств. Но чтобы эту проблему решить, в регионе разработали схему поставок. И просят не закупаться впрок.

Запрет на массовые мероприятия, закрытие границ сильно ударили по туризму и сфере обслуживания. Поэтому предприниматели просят помощи - в ответ правительство разрабатывает меры поддержки.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы подготовили целый ряд поправок нормативного урегулирования как федерального, так и регионального уровня, которые смогут значительно снизить нагрузку на малый и средний бизнес, для того чтоб спокойно пройти ситуацию с коронавирусом, и это безусловно откладывает свой отпечаток на доходную часть бюджета».

Чтоб пандемия не оказалась губительной, на Орловщине дали отсрочку за аренду муниципальной площади.

Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Орловской области: «Отсрочка платежей, мораторий на проверки, отсрочка по платежам во внебюджетные фонды для микропредприятий, отсрочка по платежам налоговым для тех предприятий, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, таких как туризм, автоперевозки. Это те меры, которые транслируются правительством РФ на все субъекты».

На базе Орловской Торгово-Промышленной палаты совместно с предпринимателями решают, как спасти малый и средний бизнес. Набирает обороты и федеральный проект: "Стоп, паника!". Он носит разъяснительный характер и напоминает орловцам: купив про запас, вы автоматически становитесь одной из причин дефицита товаров.


Анна Вайсергисер
26 марта 2020 года
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