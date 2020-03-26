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В Орле в кратчайшие сроки подготовили к работе новое терапевтическое отделение

Отделение больницы им. Семашко охватит сразу три профиля - кардиологию, неврологию и пульмонологию. Упор сделан на пульмонологию. Новый корпус будет принимать больных с тяжёлой формой пневмонии со всего региона.


В отделении есть 19 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 13 из них пока в резерве, имеются три рентгеновских аппарата - один мобильный, два стационарных. Есть маски, катетеры и все необходимые медпрепараты. В палатах интенсивной терапии установлены консоли, к которым подведён кислород. Крыло рассчитано на 200 коек. Сейчас здесь 60 пациентов.

Инесса Гагина, зам. главного врача по медицинской части больницы скорой медицинской помощи им. Семашко: «Мы на данный момент располагаем всем необходимым, чтобы принять пациентов с области. Это должны быть чётко отобранные пациенты именно с пневмонией, которая требует респираторной поддержки, и это те больные, которые не могут лечиться в других лечебных учреждениях, где нет соответствующего оборудования».



Антон Киселёв
26 марта 2020 года
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