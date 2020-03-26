Сегодня в Орле начал работу волонтерский центр по оказанию помощи пожилым людям На базе общественной приемной «Единой России» объединились «Молодая гвардия» и «Волонтеры Победы».





Добровольцы при необходимости помогут с доставкой лекарств, продуктов, если надо - вынесут мусор. В общем сделают всё, чтобы сократить пребывание пенсионеров в общественных местах из-за распространения инфекции коронавируса. Подобные центры появятся по всей стране.



Как рассказал председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, сейчас только в городе Орле насчитывается около 15 тысяч пожилых людей. Волонтеры обзванивают их, интересуются состоянием здоровья, узнают, нужна ли им какая-нибудь помощь.



Кирилл Ишков, руководитель Орловского регионального отделения «Волонтеры Победы»: «В случае поступления заявок, волонтеры приезжают в штаб, проходят необходимый комплекс профилактических мер: измерение температуры, дезинфекция рук, выдача масок, перчаток и еще инструктаж».





Анна Вайсергисер

26 марта 2020 года



