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Сегодня в Орле начал работу волонтерский центр по оказанию помощи пожилым людям

На базе общественной приемной «Единой России» объединились «Молодая гвардия» и «Волонтеры Победы».


Добровольцы при необходимости помогут с доставкой лекарств, продуктов, если надо - вынесут мусор. В общем сделают всё, чтобы сократить пребывание пенсионеров в общественных местах из-за распространения инфекции коронавируса. Подобные центры появятся по всей стране.

Как рассказал председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, сейчас только в городе Орле насчитывается около 15 тысяч пожилых людей. Волонтеры обзванивают их, интересуются состоянием здоровья, узнают, нужна ли им какая-нибудь помощь.

Кирилл Ишков, руководитель Орловского регионального отделения «Волонтеры Победы»: «В случае поступления заявок, волонтеры приезжают в штаб, проходят необходимый комплекс профилактических мер: измерение температуры, дезинфекция рук, выдача масок, перчаток и еще инструктаж».



Анна Вайсергисер
26 марта 2020 года
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