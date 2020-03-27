ОГАУ им. Парахина вошел в число лидеров в рейтинге востребованности сельскохозяйственных вузов страны Рейтинг составлен в рамках проекта МИА «Россия сегодня» «Социальный навигатор».





Согласно данному рейтингу, из 49 аграрных вузов России Орловский государственный аграрный университет им. Парахина занял 5 место, сообщает информационный портал Орловской области.



Рейтинг учитывал долю выпускников вуза, получивших направление на работу, которая составила в орловском вузе 100%, долю средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов (12,6%), а также i-индекс цитирования трудов сотрудников организации (18).



Первое место в рейтинге занял Ставропольский государственный аграрный университет, а 49 место - Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Беляева.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



