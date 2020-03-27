COVID-19: Телефоны горячей линии департамента соцзащиты Орловской области работают в круглосуточном режиме

Телефоны горячей линии департамент соцзащиты - 8-800-550-58-82 и 633-445. Звонить можно круглосуточно.



Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района г. Орла осуществляют постоянное взаимодействие с бюджетными учреждениями социального обслуживания населения области и с администрациями муниципальных образований по рассмотрению поступивших заявок, а также проводят еженедельный мониторинг поступивших звонков на телефон горячей линии.



В настоящее время поступило несколько заявок на доставку продуктов питания, а также обращения, по которым были даны разъяснения и консультации. Доставка продуктов осуществляется мобильными бригадами учреждений социального обслуживания.



В бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области с постоянным пребыванием граждан, в том числе и детей, жалоб на проявление признаков заболевания и случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не выявлено.



Все учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, работают в штатном режиме.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



