Сегодня в центре внимания орловских депутатов – отчет губернатора Глава региона представит отчет о работе регионального правительства

за минувший год. Именно с этих вопросов начнут сегодня очередную сессию депутаты Орловского облсовета.





Первым парламентарии заслушают доклад губернатора Андрея Клычкова, после чего место за трибуной займет спикер Леонид Музалевский.

Затем депутаты приступят к другим пунктам повестки дня, а это и выплаты ветеранам к юбилею со Дня Победы, и поправки в закон о продаже алкоголя несовершеннолетним, и меры защиты от распространения коронавируса.





Мария Семак

27 марта 2020 года



