Орловские энергетики предупреждают: в регионе вновь активизировались мошенники Неизвестные под видом сотрудников ресурсной компании вынуждают людей покупать счетчики по завышенной цене.





Мошенники аргументируют это тем, что установленные приборы неисправны или у них истек срок поверки. Чтобы жители согласились на замену, их буквально запугивают штрафами.



Энергетики напоминают: не стоит пускать в дом незнакомцев. Если вам предлагают смену счетчиков – позвоните в управляющую организацию или сразу в энергопоставляющую компанию и уточните все сведения. Будьте бдительны и не поддавайтесь на обман.





Мария Семак

27 марта 2020 года



