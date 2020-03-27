COVID-19: в Орле Бюро медико-социальной экспертизы перешло на новый режим работы

Принято решение в подавляющем большинстве случаев проводить освидетельствование в заочной форме или на дому, так как практически все пациенты бюро из групп риска.



Оксана Петрова, руководитель – главный эксперт ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России: «Помимо случаев, которые определены постановлением правительства для заочного освидетельствования, в настоящий момент лица, страдающие онкопатологией, и граждане, проживающие в отдаленных районах области, освидетельствуются заочно.

К очной форме медики возвращаются, если недостаточно информации в присланных от пациентов документах, и если необходимо дополнительное обследование, в том числе в условиях бюро МСЭ. С 20 марта 70% пациентов освидетельствовано заочно.





Елена Литинская

27 марта 2020 года



