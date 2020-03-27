Налоговая инспекция меняет порядок приема граждан

Налоговая инспекция ФНС России по г. Орлу сообщает, что в период с 27 марта по 03 апреля (с возможной пролонгацией) прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».



Стоит отметить, что заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в налоговую через сервис, обслуживаться не будут.



В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет весть через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекции.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



