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Налоговая инспекция меняет порядок приема граждан


Налоговая инспекция ФНС России по г. Орлу сообщает, что в период с 27 марта по 03 апреля (с возможной пролонгацией) прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Стоит отметить, что заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в налоговую через сервис, обслуживаться не будут.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет весть через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекции.


Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
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