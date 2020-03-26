Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- В помощь пожилым. В Орле создан штаб, который объединил «Молодогвардейцев» и «Волонтеров Победы».



- В больнице скорой помощи подготовили новое отделение. Там будут принимать больных с тяжёлой формой пневмонии.



- Госавтоинспекция сегодня провела рейды по парковкам. Особое внимание - особым местам.



- «Бойцы невидимого фронта» - на фронте реальном. Подвиги орловских чекистов в годы Великой Отечественной - в фотографиях и воспоминаниях - на центральной улице Орла.



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Вести-Орёл

26 марта 2020 года



