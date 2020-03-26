В Орле началась влажная уборка улиц Как отмечает сайт городской администрации, установившая круглосуточная плюсовая температура позволила с сегодняшнего дня начать на улицах города поливомоечные работы.





На уборку улично-дорожной сети вышли семь поливомоечных машин «Спецавтобазы».



Уборка проводилась на территориях, на которых ранее зачищалась прилотковая часть: Октябрьском, Ленинском и Тургеневском мостах, улицах 60-летия Октября, Комсомольской и Ленинской, Московском и Кромском шоссе.



По информации руководства «Спецавтобазы», поливомоечные работы будут предваряться очисткой прилотковой части улиц.





Вести-Орёл

26 марта 2020 года



