С 30 марта детские сады Орловщины остановят работу на пять дней А в эти выходные будут закрыты ярмарки выходного дня. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.





Как сообщил Андрей Клычков, в настоящий момент в регионе под наблюдением находятся 795 человек, 310 из них добавились за последние сутки. 18 человек находятся на карантине в больнице им. Боткина, Кромской ЦРБ и НКМЦ им. З. И. Круглой. За последние 24 часа с наблюдения сняты 194 человека, сообщил глава региона.



Двое заболевших коронавирусной инфекцией по-прежнему находятся в больнице им. Боткина, их состояние удовлетворительное.





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



