В Орле организуют бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram





Бесплатное тестирование на коронавирус для граждан, не имеющих оснований для внеплановых проверок, будет осуществляться по записи – номер телефона 8 (4862) 42-00-03.



Тест можно будет пройти на базе поликлиник №2 и №3, а также поликлиники больницы им. Боткина, начиная с субботы, 28 марта, с 10 до 16 часов.



В настоящий момент в регионе под наблюдением находятся 795 человек, 310 из них добавились за последние сутки. 18 человек находятся на карантине в больнице им. Боткина, Кромской ЦРБ и НКМЦ им. З. И. Круглой. За последние 24 часа с наблюдения сняты 194 человека, сообщил глава региона.





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



