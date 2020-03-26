Андрей Клычков: в Орле с 28 марта закроют рестораны, салоны красоты, фитнес-центры Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал сегодня во время прямого эфира в Instagram. Соответствующий документ будет подписан завтра.





В Орловской области будет принят ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса в регионе.



С 28 марта по 5 апреля для посещения закрываются точки общепита - рестораны, кафе, бары, столовые. Предприятия общественного питания смогут работать в режиме доставки еды.



В этот же период закрываются спортивные центры, фитнес-центры, салоны красоты, бани и сауны. Прекращают работу и ярмарки выходного дня.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это, по сути, просьба, обращение к гражданам – не посещать места массового скопления людей, те места, которые могут быть опасны для каждого из нас с вами, и те места, которые угрожают распространению новой коронавирусной инфекции. По сути, это безопасность простого человека».

Продуктовые магазины и аптеки продолжат свою работу. Как отметил губернатор, оснований для паники нет, товары в запасе существуют.





Орловское Информбюро

26 марта 2020 года



