Орловцам предлагают предварительно записаться на тестирование на коронавирус

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Орловцам предлагают предварительно записаться на тестирование на коронавирусЖелающие пройти тестирование на коронавирус должны предварительно в обязательном порядке, чтобы избежать ажиотажа, записаться по телефону 42-00-03 с 10:00 до 16:00 на исследование, которое состоится 28 марта.
О месте и времени проведения тестирования на коронавирус будет сообщено дополнительно.
Напоминаем телефоны горячих линий по коронавирусу:
Управление Роспотребнадзора по Орловской области: 42-91-82
Департамент здравоохранения Орловской области: 43-53-25
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области:
8-800-550-58-82
8-4862-63-34-45
Орловское Информбюро
27 марта 2020 года