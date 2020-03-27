Орловцам предлагают предварительно записаться на тестирование на коронавирус

Желающие пройти тестирование на коронавирус должны предварительно в обязательном порядке, чтобы избежать ажиотажа, записаться по телефону 42-00-03 с 10:00 до 16:00 на исследование, которое состоится 28 марта.

О месте и времени проведения тестирования на коронавирус будет сообщено дополнительно.

Напоминаем телефоны горячих линий по коронавирусу:

Управление Роспотребнадзора по Орловской области: 42-91-82

Департамент здравоохранения Орловской области: 43-53-25

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области:

8-800-550-58-82

8-4862-63-34-45