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Орловцам предлагают предварительно записаться на тестирование на коронавирус

Желающие пройти тестирование на коронавирус должны предварительно в обязательном порядке, чтобы избежать ажиотажа, записаться по телефону 42-00-03 с 10:00 до 16:00 на исследование, которое состоится 28 марта.


О месте и времени проведения тестирования на коронавирус будет сообщено дополнительно.
 
Напоминаем телефоны горячих линий по коронавирусу:
 
Управление Роспотребнадзора по Орловской области: 42-91-82
 
Департамент здравоохранения Орловской области: 43-53-25
 
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области:
 
8-800-550-58-82
 
8-4862-63-34-45



Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
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