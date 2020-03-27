В селе Платоново горели хозяйственная постройка и стоящий к ней почти вплотную жилой дом

Причиной пожара, случившегося в Орловском районе, могло быть короткое замыкание проводки в сарае, сообщили в МЧС.

Дым от пожара был заметен за несколько километров. Горела хозпостройка и огонь распространился на рядом стоящий жилой дом. При тушении возникли определенные трудности - пожарной машине пришлось уезжать, чтобы наполнить цистерну водой. Гидранты оказались далеко, а при активном тушении обычной автоцистерны хватает на две-три минуты.

Максим Болвинов, зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Для тушения пожара были задействованы пожарные гидранты, расположенные в этом населенном пункте, также были задействованы природные источники».

Ущерб от пожара еще предстоит подсчитать, вероятной причиной случившегося огнеборцы, предварительно считают короткое замыкание в сарае, окончательное заключение предстоит вынести дознавателям МЧС. К счастью, никто из жителей не пострадал.