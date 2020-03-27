Коронавирус мешает орловским спортсменам Не обошла эпидемия новой коронавирусной инфекции спортивную жизнь всего мира. Коснулось это и орловских спортсменов. О том, как они справляются с трудностями, узнала наш корреспондент Анастасия Дорохова.





Воспитанник школы «Орел-карат», Александр Калинин на Чемпионат Европы в Баку собирался долго. Шел к выходу на татами в Азербайджане наш спортсмен четыре долгих сбора. Поединкам помешала эпидемия коронавирусной инфекции – турнир старого света в этом году был отменен. Позже стало известно, что перенесена на 2021 год и Олимпиада - конечная цель Александра Калинина. Александр Калинин, каратист: «Я воспринимал этот турнир как возможность побороться за места на Олимпиаде. Но каждый турнир по-своему важен. И это континентальный чемпионат. Он проходит один раз в год. Он тоже по-своему важен. Так как я еще путевку не завоевал свою, то отмена Олимпиады или отмена квалификационного турнира ставила бы крест на участие в Олимпиаде. А сейчас Олимпиаду перенесли, и возможность такая сохранилась». Мужской баскетбольной команде ОГУ эпидемия коронавируса не позволила доиграть «Финал восьми» студенческой лиги ВТБ. Путевка в восьмерку сильнейших команд России орловцам досталась после трехматчевой серии игр с баскетболистами Кирова. «Финал восьми» проходил в Краснодаре и был прервал на второй день. Свой стартовый матч баскетболисты ОГУ совсем немного проиграли серебряному призеру прошлого сезона - команде МГУ Руслан Власов, капитан БК ОрелГУ: «Сначала сказали, что мы должны за день сыграть два матча – за 5-6 место и потом если нужно – за 7-8 место. Все получилось очень скомкано, как на школьном турнире. Поэтому не очень с хорошими эмоциями мы уехали оттуда». Для спортсменов соблюдение правил и следование режиму – привычный ритм жизни. Это помогает им побеждать. Сейчас каждый из нас немного спортсмен. Прислушаться к рекомендациям и вместе победить – наша общая цель.





Анастасия Дорохова

27 марта 2020 года



