В Орле сбили пожилую женщину

ДТП произошло накануне в 8:40.

24-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», в районе д. № 37 по ул. Октябрьской допустил наезд на пешехода - 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП, пешеход получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, из них 1 с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.