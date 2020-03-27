пятница 27.03.2020 14:59:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

COVID-19: Орловские магазины и аптеки продолжат работать

С 28 марта по 5 апреля в Орловской области будет приостановлена работа предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов.


Орловская область пытается сдержать распространение коронавирусной инфекции. Региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подготовил решение ввести более жёсткие меры на территории региона, сообщает информационный портал Орловской области.
 
С 28 марта по 5 апреля будет временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общепита, осуществляющие организацию питания для работников организаций.
 
Должны приостановить работу объекты розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости и продажи товаров дистанционным способом.
 
Кроме того, в указанный период не будут работать салоны красоты, косметические, СПА-салоны, фитнес-центры, массажных салоны, солярии, бассейны, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие гражданина.
 
Региональным оперативным штабом решено временно приостановить на территории Орловской области проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.
 
Будет временно приостановлено посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений.
 
Также вводится временный запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
 
Гражданам в период с 28 марта по 5 апреля рекомендовано обеспечить самоизоляцию. Только в случае объективной необходимости следует посещать объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, а также аптеки и аптечные пункты.
 
Глава региона попросил орловцев отнестись максимально ответственно к ограничительным мерам и обеспечить самоизоляцию.
«Вместе мы можем победить вирус, а самое главное – не допустить его распространения и обеспечить безопасность всех жителей нашей области», - подчеркнул Андрей Клычков.



Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.