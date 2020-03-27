COVID-19: Орловские магазины и аптеки продолжат работать

С 28 марта по 5 апреля в Орловской области будет приостановлена работа предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов.

Орловская область пытается сдержать распространение коронавирусной инфекции. Региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подготовил решение ввести более жёсткие меры на территории региона, сообщает информационный портал Орловской области

С 28 марта по 5 апреля будет временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общепита, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Должны приостановить работу объекты розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости и продажи товаров дистанционным способом.

Кроме того, в указанный период не будут работать салоны красоты, косметические, СПА-салоны, фитнес-центры, массажных салоны, солярии, бассейны, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие гражданина.

Региональным оперативным штабом решено временно приостановить на территории Орловской области проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.

Будет временно приостановлено посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений.

Также вводится временный запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Гражданам в период с 28 марта по 5 апреля рекомендовано обеспечить самоизоляцию. Только в случае объективной необходимости следует посещать объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, а также аптеки и аптечные пункты.

Глава региона попросил орловцев отнестись максимально ответственно к ограничительным мерам и обеспечить самоизоляцию.