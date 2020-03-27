Сегодня стало известно о еще одном подтвержденном случае коронавирусной инфекции в Орле Об этом во время сессии Орловского облсовета сообщил губернатор области Андрей Клычков.





По данным на сегодняшний день, 194 орловца сняты с медицинского наблюдения по коронавирусу, сообщает информационный портал Орловской области. На сегодня в Орловской области под наблюдением из-за коронавирусной инфекции находятся 777 человек. За последние сутки эта цифра выросла почти на 300 человек в связи с возвращением из-за границы орловцев, которые сейчас находятся на 14-дневном домашнем карантине. Госпитализированы 18 человек. Ранее заболевание было выявлено у двух человек (семейной пары, вернувшейся из Праги). Сегодня стало известно о еще одном заболевшем. Это подтверждает и Роспотребнадзор





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



