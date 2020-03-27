В Орле - еще один COVID-19 Официальный комментарий губернатора Орловской области.





Андрей Клычков: «На данный момент у нас подтвержден ещё один случай заболевания коронавирусом. Семейная пара возвращалась домой из Бельгии через Германию: 17 марта они прибыли и всё это время находились на домашнем карантине, 23 марта поступила информация о предварительном подтверждении коронавирусной инфекции у мужчины 50 лет, оба супруга отправлены в инфекционное отделение. Ситуация находится на полном контроле. Вечером в 19:00 в прямом эфире в : «На данный момент у нас подтвержден ещё один случай заболевания коронавирусом. Семейная пара возвращалась домой из Бельгии через Германию: 17 марта они прибыли и всё это время находились на домашнем карантине, 23 марта поступила информация о предварительном подтверждении коронавирусной инфекции у мужчины 50 лет, оба супруга отправлены в инфекционное отделение. Ситуация находится на полном контроле. Вечеромв прямом эфире в ВКонтакте Instagram все подробно расскажу».





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



