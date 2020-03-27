COVID-19: Федерация профсоюзов Орловской области проследит за соблюдением трудового законодательства Правовые инспекторы готовы принимать заявления от членов профсоюзов о нарушениях, допускаемых работодателями, и защищать права работников.





Жалобы на незаконные действия работодателей можно направлять в свои первичные, отраслевые профсоюзные организации или в Федерацию профсоюзов области. Работники, в организациях которых не созданы профсоюзные организации, с жалобами могут обращаться в Государственную трудовую инспекцию в Орловской области. Федерация профсоюзов Орловской области напоминает работодателям о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, просит четко следовать трудовому законодательству.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



