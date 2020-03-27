В Орловской области введен ряд мер по поддержке малого и среднего предпринимательства Об этом губернатор Андрей Клычков заявил сегодня на 45-м заседании Орловского областного Совета народных депутатов.





Меры поддержки субъектов бизнеса разработаны Правительством Российской Федерации в целях минимизации ущерба, который наносит экономике распространение коронавирусной инфекции.



В числе эффективных мер поддержки − возможность отсрочки арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом.



В настоящее время все предприниматели – арендаторы имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области, могут обратиться в областной Департамент государственного имущества и земельных отношений с заявлением о предоставлении отсрочки арендных платежей.



Все муниципальные образования уведомлены о возможности применения аналогичных мер в отношении субъектов МСП, арендующих муниципальное имущество.



В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Орловской области принято решение приостановить до 1 мая 2020 года проведение плановых выездных проверок бизнеса. О таких мерах уведомлены все контрольно-надзорные органы региона.



Андрей Клычков также отметил, что региональным правительством в Минэкономразвития России направлена заявка на увеличение капитализации Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда Орловской области. Одобрено увеличение капитализации фондов на 39 млн рублей. Сейчас ведется работа над увеличением этой суммы.



В настоящее время Фонд микрофинансирования Орловской области также готов в заявительном порядке рассмотреть обращения предпринимателей о предоставлении отсрочки погашения основного долга на конец срока действия займа и реструктуризацию графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозайма на 3-10 месяцев.



Банк России рекомендовал всем кредитным организациям реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.



В ближайшее время Сбербанк России и Банк ВТБ начнут выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям для выплаты заработной платы. После принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, смогут воспользоваться отсрочкой на 3 месяца по налоговым платежам. Отсрочку на 3 месяца по уплате страховых взносов смогут получить микропредприятия. Для этого предпринимателю необходимо обратиться в федеральную налоговую службу по месту регистрации с соответствующим заявлением.



Также для всех предпринимателей, имеющих наемных работников, предложено снизить размер страховых взносов с 30 до 15%, если средняя заработная плата на предприятии будет превышать минимальный размер оплаты труда, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



