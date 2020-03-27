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За прошедшие сутки орловские пожарные выезжали 120 раз на тушение горящей сухой травы

Горение растительности в регионе достигло своего пика, а областной главк МЧС начал выводить на дежурство резервные пожарные караулы. Очаги возгораний возникают один за другим, и многие из них своей площадью превышают футбольное поле.


Ранняя весна, отсутствие осадков, небрежное отношение коммунальщиков к многочисленным орловским пустырям – эти и многие другие факторы сказались в этом году на крайне непростой пожарной обстановке. Апофеозом стихийных палов впервые за много лет стал летальный случай. Абсурдное, но от этого не менее трагичное ЧП случилось в Орловском районе.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Был зафиксирован случай гибели 70-летнего мужчины в деревне Бобровка Орловского района. Это произошло, предположительно, из-за того, что он пытался жечь траву на участке недалеко от своего дома».

Первый случай возгорания сухой растительности был зафиксирован 20 февраля. Это на месяц раньше, чем в прошлом году. С этого момента пожарные подразделения Орловщины выезжали уже 544 раза.

К настоящему моменту число выездов пожарной охраны на тушение горящего травостоя перевалило за сотню в сутки. С последствиями палов борются все свободные караулы, но рук все равно не хватает.

Недавно усохший травостой и валежник полыхал в районе Межевого переулка. Пламя вплотную подобралось к гаражам. С другой стороны пал добрался до теплоцентрали и огонь уже пожирал изоляционное покрытие.

Мотивы поджигателей травы пожарным непонятны: если в сельской местности палы можно хоть отчасти объяснить хозяйственными соображениями, то в городской черте они становятся вдвойне абсурдными и опасными. Двигаясь по следам орловских пироманов, спасатели истощают все человеческие и технические ресурсы, оставляя лишь минимальный резерв для охраны города от других бедствий.


Иван Суверин
27 марта 2020 года
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