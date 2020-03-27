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Орловская детская хоровая школа получила новые инструменты

Подарок на 2,5 миллиона рублей был приурочен ко Дню работника культуры. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».


Получили ксилофон и 22 духовых инструмента - флейты, валторны, гобои, кларнеты. Самый дорогостоящий инструмент, который школа уж точно смогла бы не купить самостоятельно, - фагот. Его цена почти полмиллиона рублей.

Иван Саньков, замдиректора Орловской детской хоровой школы: «Это первый фагот в городе, мы - первооткрыватели. Надеемся, что с появлением этого инструмента оркестр зазвучит новыми красками, будем разрабатывать новые программы и двигаться вперед».

Духовые инструменты хоровой школе подарили не случайно. Это учебное заведение славится своим детским оркестром «Прометей». В этом году ему исполнилось 25 лет. Коллектив под руководством Андрея Журина уже не раз становился лауреатом, победителем и даже обладателем гран-при престижных фестивалей и конкурсов духовых оркестров.

За последние два года, благодаря нацпроекту «Культура», хоровая школа практически полностью обновила базу. И теперь каждый ученик, имеет возможность играть на новом инструменте.


Татьяна Тимохина
27 марта 2020 года
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