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Орловские студенты привыкают к дистанционке

Уже неделю студенты Орловского госуниверситета встречаются со своими преподавателями не в аудиториях, на лекциях и семинарах, а в личных кабинетах, специально созданных для дистанционного обучения. Эта система появилась в университете давно, ее в основном, использовали для заочных и вечерних отделений, и вот теперь, в связи с угрозой распространения коронавируса, она пригодилась всем.


Орловский государственный университет заметно притих, аудитории закрыты, еще кое-где небольшими группами появляются студенты, но основная их масса, а это около 15 тысяч человек, уже ушла на дистанционное обучение.

В помощь электронному обучению - информационно-образовательные технологии. В первую неделю в университете были записаны несколько онлайн курсов. Начали с дисциплин, которые массово преподаются на всех факультетах.

Галина Зомитева, проректор по организационно-методической деятельности ОГУ им. Тургенева: «Со второй недели мы начали активно подключать электронную систему дистанционного образования - несколько кафедр, которые уже работали в этой системе и имеют наработанный контент, изъявили желание. Эта система позволяет нам загружать материалы, общаться со студентами и проводить текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Нам сейчас очень важно провести без срывов сессию, которая ожидается в конце марта - начале апреля на выпускных курсах».

Эта сессия, несомненно, станет самой запоминающейся. Впрочем, студентам к форс-мажору перед экзаменами не привыкать. Просто изменился порядок посещения, и приходится усилить самоконтроль, потому что преподаватели, как в сказке - высоко сидят, далеко глядят и требуют присутствия онлайн.

Александр Батищев, доцент кафедры информационных систем ОГУ им. Тургенева: «Преподаватель во время занятий видит, кто находится с ним в сети, под каждой фамилией студента будет написано онлайн. Также и студенты, когда общаются с преподавателем, видят, какие из преподавателей находятся в сети, и, соответственно, могут не только конкретно своему преподавателю отправить вопросы. Можно также отправить вопросы заранее». 

В личных кабинетах студенты получают задания напрямую от своих преподавателей, выбирают свои варианты, и через тот же личный кабинет отправляют уже выполненные работы на проверку. Таким образом зачитываются контрольные, лабораторные работы и рефераты. Исправлять, если что-то не так, здесь же. Преподаватели, конечно, хотели бы другой посещаемости, но отмечают, что за неделю студенты привыкли к контролю на расстоянии.

Александр Батищев, доцент кафедры информационных систем ОГУ им. Тургенева: «Когда они поняли, что мы их контролируем, информация между студентами разошлась, они стали активнее посещать личные кабинеты, задавать вопросы, скачивать задания, выполнять их».

В новую информационную систему легко вписались даже первокурсники.

Студентка журфака, наша будущая коллега Вика Бакина не считает такую форму обучения чем-то сверхъестественным. Мы застали ее за выполнением задания по английскому языку. Никаких сложностей - говорит она, много плюсов, больше свободного времени, но и заданий тоже больше.

Вика Бакина, студентка ОГУ им. Тургенева: «Мне кажется, даже прибавилось домашнего задания. Может быть, мне так показалось, домашки много, времени мало. Все нравиться, пока интересно, но по институту скучаю».

Оторванность от живого студенческого общения и есть тот самый минус, но, возможно, в скором времени он тоже поменяется на плюс, и когда студенты снова встретятся в аудиториях, меньше будут смотреть в гаджеты, а больше друг на друга.


Эва Стасюлевич
27 марта 2020 года
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