Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- В регионе зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом. Человек находился на самоизоляции. Ситуация - на полном контроле, - заявил губернатор.



- Бары и кафе пустеют, работать остаются продуктовые магазины и аптеки. На Орловщине на неделю вводятся более жесткие меры.



- Горение сухой травы - это не только опасность, но и ответственность. Как работают пожарные сегодня? Об этом в нашем эфире.



- Ксилофон, флейты, валторны, гобой и кларнеты. 22 инструмента - в подарок хоровой школе. Наш сюжет о том, как нацпроект помогает юным талантам.



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Вести-Орёл

27 марта 2020 года



