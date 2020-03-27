С 30 марта по 5 апреля общественный транспорт в Орле будет функционировать в обычном режиме Следующая неделя объявлена нерабочей. Но транспорта это не коснется.





Как сообщается сайт городской администрации, перевозчики будут обязаны выполнять все условия муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Орла, начиная от выхода всех единиц техники в рейс и заканчивая соблюдением графиков движения.



Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) перевозчиками предпринимаются все необходимые меры по обеспечению профилактических и дезинфекционных мероприятий.



Региональный оперативный штаб, который возглавляет губернатор Орловской области, рекомендовал орловцам, особенно в возрасте старше 60 лет, в ближайшее время воздержаться от поездок, если в этом нет острой необходимости.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



