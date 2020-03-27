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COVID-19: в Орле Роспотребнадзор выполнил 1317 исследований


Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, всего по состоянию на 26.03.2020 года на новую коронавирусную инфекцию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» обследован 1031 человек, выполнено 1317 исследований, в том числе:
- по эпидпоказаниям обследовано 519 человек (выполнено 773 исследования);
- в рамках мониторинговых исследований на грипп и ОРВИ обследовано 97 человек (проведено 97 исследований);
- с диагнозом «внебольничная пневмония» обследовано 415 человек (проведено 447 исследований).

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание жителей области, что желающие пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Предварительно необходимо записаться по телефону 42-00-03.

Орловцы, которые успели записаться сегодня, 27 марта, смогут сдать пробы 28 и 29 марта в пунктах забора медицинских учреждений, расположенных на территории г. Орла. Лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию будут проводиться вирусологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Напоминаем телефоны горячих линий по коронавирусу:

Управление Роспотребнадзора по Орловской области: 42-91-82

Департамент здравоохранения Орловской области: 43-53-25

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области:

8-800-550-58-82

8-4862-63-34-45


Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
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