Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.





Как сообщает «Российская газета», в этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен (для 9 классов) - 9 июня.





Ранее ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ - с 22 мая.



Сергей Кравцов, министр просвещения: «В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов - с 9 июня. Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время».

Ранее на июнь была перенесена досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта. В ней должны были принять участие около 32 тысяч человек, в основном, выпускники школ прошлых лет.





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



