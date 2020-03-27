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Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.


Как сообщает «Российская газета», в этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен (для 9 классов) - 9 июня.


Ранее ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ - с 22 мая.

Сергей Кравцов, министр просвещения: «В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов - с 9 июня. Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время».

Ранее на июнь была перенесена досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта. В ней должны были принять участие около 32 тысяч человек, в основном, выпускники школ прошлых лет.


Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
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