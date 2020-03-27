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Управление по вопросам миграции регионального УМВД информирует


16 марта 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года №635-р предусмотрены ограничения, согласно которым: 18 марта 2020 года до 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе пребывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия, за исключением аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

Пресс-служба УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
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