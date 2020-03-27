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Сегодня Федеральная служба войск национальной гвардии России отмечает 4 года со дня создания структуры

Их задача - борьба с терроризмом, охрана объектов государственного значения и общественного порядка.


Самой многочисленной службой Росгвардии на Орловщине была и остается вневедомственная охрана. А она еще много лет назад, будучи в составе МВД, получила негласное прозвище «ночной полиции» - пик трудовой активности вневедомственной охраны приходится на вечернее и ночное время.

Охраняемые росгвардейцами объекты особо уязвимы в ночной период, и каждый из них сотрудникам за смену придется проверить неоднократно, если от дежурного не поступит других вводных. На каждой точке сотрудники вневедомственной охраны тщательно высматривают следы взлома и проникновения.

А силовые подразделения Росгвардии порой коротают вечера и вовсе экстремально. Бойцам СОБРа приходится иметь дело не с простыми дебоширами или жуликами, а с вооруженными преступниками. И все для того, чтобы обеспечить общественный порядок.


Иван Суверин
27 марта 2020 года
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