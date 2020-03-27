В «Орловчанке» посадили аллею Лясковского Дети продолжили традицию, заложенную барином-лесоводом 140 лет назад.





Сегодня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции раньше срока закрыли детскую оздоровительную смену в «Орловчанке». Последний день в лагере был ознаменован не только заключительным концертом, но и посадкой деревьев. Дети и персонал лагеря сажали ели и клены. Этот мероприятие в «Орловчанке» готовили давно. Разбить аллею Лясковского здесь решили неслучайно. На территории лагеря в 1998 году был создан единственный музей, посвященный краеведу, полиглоту и видному общественному деятелю. Именно с подачи Валерия Лясковского была засажена лесами эта территория. Его так и называли - барин-лесовод.



Саженцы для посадки любезно предоставил один из родителей отдыхающих детей.



Минувшей осенью на территории лагеря, а это 6 гектаров земли, уже посадили 50 трехметровых елей. В этот раз добавили еще сотню, а также 50 кленов и 100 видов разных кустарников.



Дети обещают: если приедут в лагерь еще, то будут ухаживать за своими деревьями, тем более что большинство из них посадили свое первое в жизни дерево. А пока за деревьями будет ухаживать персонал лагеря, ведь сезон отдыха завешается до 1 июня.





Татьяна Тимохина

27 марта 2020 года



