пятница 27.03.2020 19:16:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В «Орловчанке» посадили аллею Лясковского

Дети продолжили традицию, заложенную барином-лесоводом 140 лет назад.


Сегодня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции раньше срока закрыли детскую оздоровительную смену в «Орловчанке». Последний день в лагере был ознаменован не только заключительным концертом, но и посадкой деревьев. Дети и персонал лагеря сажали ели и клены. Этот мероприятие в «Орловчанке» готовили давно. Разбить аллею Лясковского здесь решили неслучайно. На территории лагеря в 1998 году был создан единственный музей, посвященный краеведу, полиглоту и видному общественному деятелю. Именно с подачи Валерия Лясковского была засажена лесами эта территория. Его так и называли - барин-лесовод.

Саженцы для посадки любезно предоставил один из родителей отдыхающих детей.

Минувшей осенью на территории лагеря, а это 6 гектаров земли, уже посадили 50 трехметровых елей. В этот раз добавили еще сотню, а также 50 кленов и 100 видов разных кустарников.

Дети обещают: если приедут в лагерь еще, то будут ухаживать за своими деревьями, тем более что большинство из них посадили свое первое в жизни дерево. А пока за деревьями будет ухаживать персонал лагеря, ведь сезон отдыха завешается до 1 июня.


Татьяна Тимохина
27 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.