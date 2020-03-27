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COVID-19: Управление по вопросам миграции регионального УМВД осуществляет прием граждан по предварительной записи

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, прием заявителей в подразделении осуществляется по предварительной записи на портале госуслуг и по телефонам.


В целях обеспечения эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья граждан, и с целью исключения массового скопления посетителей Управления по вопросам миграции, прием по предоставлению госуслуг осуществляется по предварительной записи на портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru.), а также телефонам 54-11-68, 54-13-06.

Консультирование осуществляется по следующим телефонам:
  • 54-13-05 (по вопросам получения патента и разрешения на работу, оформления трудового договора);
  • 54-13-07 (по вопросу оформления приглашений, виз, разрешения на временное проживание, виде на жительство);
  • 54-13-22 (по вопросам приобретения Российского гражданства);
  • 54-11-67 (по вопросам оформления заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации);
  • 54-11-62, 54-11-63 (по вопросам постановки на миграционный учет, регистрации по месту жительства иностранных граждан, оформление паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина России на территории РФ, регистрации граждан РФ по месту жительства и месту пребывания, снятия граждан России с регистрационного учета).
Пресс-служба УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро
27 марта 2020 года
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