COVID-19: Управление по вопросам миграции регионального УМВД осуществляет прием граждан по предварительной записи Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, прием заявителей в подразделении осуществляется по предварительной записи на портале госуслуг и по телефонам.





В целях обеспечения эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья граждан, и с целью исключения массового скопления посетителей Управления по вопросам миграции, прием по предоставлению госуслуг осуществляется по предварительной записи на портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru.), а также телефонам 54-11-68, 54-13-06.



Консультирование осуществляется по следующим телефонам:

54-13-05 (по вопросам получения патента и разрешения на работу, оформления трудового договора);

(по вопросам получения патента и разрешения на работу, оформления трудового договора); 54-13-07 (по вопросу оформления приглашений, виз, разрешения на временное проживание, виде на жительство);

(по вопросу оформления приглашений, виз, разрешения на временное проживание, виде на жительство); 54-13-22 (по вопросам приобретения Российского гражданства);

(по вопросам приобретения Российского гражданства); 54-11-67 (по вопросам оформления заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации);

(по вопросам оформления заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации); 54-11-62, 54-11-63 (по вопросам постановки на миграционный учет, регистрации по месту жительства иностранных граждан, оформление паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина России на территории РФ, регистрации граждан РФ по месту жительства и месту пребывания, снятия граждан России с регистрационного учета). Пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



